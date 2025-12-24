В Черниговской области поврежден энергообъект

Десятки тысяч абонентов остались без света

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Энергообъект поврежден в Черниговской области на севере Украины, десятки тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

В части Черниговской области объявлена воздушная тревога.

Накануне в Чернигове был также поврежден объект критической инфраструктуры. Утром 24 декабря глава администрации региона Вячеслав Чаус сообщил, что энергообъект получил повреждения и в Новгороде-Северском, также в Прилукском районе на юге области повреждены объекты критической инфраструктуры. У половины жителей Чернигова пропал свет.