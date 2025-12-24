В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен водитель

Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины беспилотником атаковали грузовой автомобиль в городе Грайвороне Белгородской области, ранен водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативном штаба региона.

"В Грайвороне дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения спины и ног. После оказания помощи для продолжения лечения он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написали в оперштабе.

Отмечается, что в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль и остекление одной квартиры многоквартирного дома.