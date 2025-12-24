В КБР завели дело из-за невыплаты зарплаты регоператором по вывозу ТКО

Работники компании "Экологистика" не получали заработную плату свыше двух месяцев

НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарии (КБР) подозревают в невыплате заработной платы сотрудникам на сумму 32 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

"По версии следствия, в период с октября 2025 года по настоящее время руководство ООО "Экологистика", имея в распоряжении финансовые средства, за счет которых возможно погашение задолженности по заработной плате, действуя из личной заинтересованности, с целью создания видимого благополучия, направило указанные средства на иные цели, не связанные с оплатой труда работников. Работникам не выплачивалась заработная плата свыше двух месяцев, а сумма задолженности перед ними составила 32 млн рублей", - пояснили в СК.

Следователи возбудили уголовное по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Жители Кабардино-Балкарии жалуются на сложности со сбором и вывозом мусора, а также неудовлетворительное состояние контейнерных площадок начиная с лета 2025 года. Жалобы в социальных сетях поступают практически из всех районов и городов республики. 24 декабря глава КБР Казбек Коков в ходе прямой линии сообщил, что в регионе создан оперативный штаб для решения проблемы.

Региональным оператором в республике является компания "Экологистика". Причиной неудовлетворительной работы в ней назвали нехватку водителей и сборщиков мусора.