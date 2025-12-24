ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Грузовик врезался в терминал аэропорта Пулково

Пострадавших нет
13:14
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Пулково грузовик врезался в здание терминала. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", руководящая аэропортом Пулково.

"ДТП произошло по вине водителя спецавтомобиля - поставщика бортового питания. Водитель не рассчитал габариты и повредил часть обшивки здания терминала", - написано в сообщении пресс-службы.

Также в Пулково добавили, что инцидент не оказал влияния на операционную деятельность аэропорта, пострадавших нет. 

