Следствие по делу о хищении при выполнении гособоронзаказа завершили

Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Военные следователи завершили следственные действия по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении сотрудников ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемира Абаева и Виталия Пронюшкина, генерального директора ООО "Трест" Марата Магомедова, а также граждан Роберта Геворкова и Тагира Абдуллаева, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что государственным заказчиком с ФГУП "ГУСС" заключены государственные контракты на строительство объектов в Республике Дагестан на общую сумму более 1 млрд рублей. Обязанности по надлежащему выполнению контрактов возлагались на обвиняемых. В 2020-2023 годах при выполнении контрактов Абаев, Пронюшкин, Магомедов, Геворков и Абдуллаев завысили цены на материалы и похитили более 500 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Абаеву, Пронюшкину и Магомедову меру пресечения в виде заключения под стражу, Геворков и Абдуллаев объявлены в международный розыск.

"В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя ГВСУ СК России судом на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 100 млн рублей. По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Абаева, Пронюшкина, Магомедова, Геворкова и Абдуллаева", - заключили в СК.