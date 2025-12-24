Экс-главе банка БКФ Миримской снизили срок наказания

Суд смягчил наказание с 19 лет до 8 лет и 9 месяцев лишения свободы

МОСКВА, 24 декабря./ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции снизил срок наказания бывшей главе банка БКФ, основателю компании "Русский продукт" Ольге Миримской с 19 лет до 8 лет и 9 месяцев лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Миримской смягчено назначенное наказание по совокупности преступлений до 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 млн рублей",- сказали в пресс-службе.

Ранее Измайловский суд Москвы приговорил Миримскую к 19 годам заключения и штрафу 400 млн рублей по делу о даче взятки.

Проходящий по делу экс-следователь СК РФ Юрий Носов был приговорен к 11 годам колонии общего режима со штрафом 55,7 млн рублей. Он лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет после отбытия наказания, а также специального звания "подполковник юстиции".

В ходе прений сторон прокурор требовал приговорить Миримскую к 20 годам заключения и штрафу 500 млн рублей. Носову сторона обвинения просила 13 лет лишения свободы со штрафом в 111 млн рублей. В пресс-службе Измайловского суда ТАСС прокомментировать дело Миримской не смогли. Адвокаты оказались недоступны для комментариев.

Ольга Миримская - основатель компании "Русский продукт", бывший президент банка БКФ, лишенного лицензии ЦБ РФ в начале 2024 года. В 2015 году журнал Forbes включил ее в рейтинг 100 богатейших женщин России. Миримской вменяли дачу взятки в 2017 году двумя автомобилями общей стоимостью 3,25 млн рублей следователю подмосковного управления СК Юрию Носову. Он вел дело, в котором она была потерпевшей в связи с похищением ее дочери. Носова обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Оба фигуранта вину не признают. По мнению Миримской, дело инициировано ее бывшим сожителем - совладельцем платежной системы "Золотая корона" Николаем Смирновым, как месть за возвращение дочери, и Алексеем Голубовичем с целью завладения ее имуществом.

Ранее в отношении Смирнова также было возбуждено дело, он находился в розыске за похищение девочки, но в 2020 году дело в отношении него СК прекратил.