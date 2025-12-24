В Тюменской области предотвратили теракт на магистральном нефтепроводе

Участник одной из запрещенных террористических организаций оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила подготовку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода. Теракт готовил участник одной из запрещенных в РФ террористических организаций по заданию украинских спецслужб. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

"Федеральной службой безопасности на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий критической инфраструктуры региона", - отметили в ЦОС. С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть".

Получив от противника инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства, он купил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 24 декабря злоумышленник попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. "При задержании с поличным он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован", - сообщили в ФСБ.

Установлено, что мужчина контактировал с куратором из украинской террористической организации с использованием мессенджера WhatsApp. "По его заданию, помимо подготовки диверсионно-террористического акта, он собирал информацию об обстановке в окружении объектов нефтегазовой отрасли в российских регионах", - указали в ФСБ.

В ЦОС в очередной раз напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность.