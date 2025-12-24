В Петербурге арестовали замначальника дирекции РЖД по ремонту пути

Сергея Осташко обвиняют в получении взяток от коммерсанта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу замначальника Центральной дирекции по ремонту пути - филиала "Российских железных дорог" (РЖД) Сергея Осташко по обвинению в получении взяток от коммерсанта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Осташко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд избрал стражу по 22 февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Осташко задержали накануне. Своей вины он не признает и в суде просил о домашнем аресте. Следствие полагает, что с февраля 2020 по август 2023 года фигурант, тогда замещавший разные должности в Октябрьской дирекции инфраструктуры (подразделение Центральной дирекции инфраструктуры РЖД), лично получил от предпринимателя, у которого дирекция арендовала спецтехнику, взятку в виде права использовать принадлежавшее ему нежилое помещение кадастровой стоимостью 28 млн рублей. Осташко правом воспользовался и сдал квадратные метры в аренду, получив не менее 1 млн рублей дохода.

Затем в августе 2023 года тот же бизнесмен фактически продал указанное помещение Осташко, при этом договор был оформлен на подставного покупателя, которого не поставили в известность о намерении сторон скрыть таким образом сделку от правоохранительных и контролирующих органов. Осташко взамен обеспечил коммерсанту подписание со стороны РЖД актов по договорам аренды техники с заведомо ложными сведениями о факте и объемах выполненных им работ.