В Москве пенсионер предстанет перед судом за покушение на убийство трех человек

При себе у него находилось оружие, из которого он собирался убить мать и отца своей сожительницы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пенсионер из Москвы предстанет перед судом по делу о покушении на убийство нескольких человек и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 91-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Также перед судом предстанет его 49-летний соучастник. <...> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Установлено, что утром 24 марта текущего года 91-летний обвиняемый на фоне разрыва отношений со своей сожительницей приехал к ее дому в Зеленограде на машине под управлением своего друга. При себе у пенсионера находилось оружие, из которого он собирался убить мать и отца женщины, а также ее саму.

Находясь около квартиры, злоумышленник отключил в ней электроэнергию, выманив бывшую сожительницу с отцом из квартиры. Затем он достал спрятанное под курткой оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок, однако выстрел не произошел, а жильцы скрылись в квартире.