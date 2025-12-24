Агента СБУ осудили на 22 года по делу о диверсиях в ДНР

Мать Владислава Зайцева заочно приговорили к 10 годам

Редакция сайта ТАСС

Здание Южного окружного военного суда © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Владислава Зайцева, обвиняемого в диверсиях в Донецкой Народной Республике (ДНР) по заданию СБУ, к 22 годам лишения свободы, его мать-сообщница заочно осуждена на 10 лет, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил признать Зайцева виновным и назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы, Елену Зайцеву признать виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет заочно", - сказал судья.

Слушания проходили в закрытом режиме, ранее прокурор попросил суд назначить Зайцеву 22 года лишения свободы, его матери Елене Зайцевой, дело в отношении которой рассматривалось заочно, - 12 лет в колонии общего режима.

Ранее ТАСС сообщал, что Елена и Владислав Зайцевы являются фигурантами одного уголовного дела. Гражданин Украины Владислав Зайцев обвинялся в двух эпизодах диверсий, совершенных группой лиц, в двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц, участии в террористическом сообществе, двух эпизодах прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и нескольких эпизодах приобретения и изготовления взрывчатых веществ. Его матери предъявлено обвинение в пособничестве в приготовлении к совершению диверсий и также в приобретении взрывчатых веществ.

О задержании 19-летнего Зайцева спецслужбы ДНР сообщили в 2019 году после подрыва на железной дороге. Как сообщали СМИ, Зайцев заявил, что до этого был задержан украинскими полицейскими за незначительное правонарушение и в обмен на освобождение согласился сотрудничать. Позднее он дал показания на своих кураторов в СБУ.