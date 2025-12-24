Участок трассы Екатеринбург - Тюмень закрыли в обоих направлениях из-за ДТП

Объехать зону перекрытия можно по дороге в обход поселка Белоярского

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение на 47-м км трассы Екатеринбург - Тюмень в Белоярском районе Свердловской области из-за ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

"Региональная Госавтоинспекция сообщает о временном перекрытии движения для всех видов транспорта в обоих направлениях на 47-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень Белоярского района в связи с ДТП. По предварительной информации, на данном участке произошло столкновение двух транспортных средств", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что объехать зону перекрытия можно по дороге в обход поселка Белоярского.