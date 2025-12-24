В центре Москвы горел цветочный склад

Площадь возгорания составляла 180 кв. м

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Загорание произошло по адресу: ЦАО, Водопроводный переулок, д. 2, стр. 5. Происходит загорание деревянных конструкций в одноэтажном складском здании", - сказали в МЧС.

В оперативных службах уточнили, что площадь возгорания составляла 180 кв. м. Предварительно, горел цветочный склад. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.

В столичном департаменте транспорта также добавили, что в связи с произошедшим перекрыто движение по Водопроводному переулку, на месте работают оперативные службы города.

Ранее в ведомстве уведомляли о локализации пожара.

Установление причин пожара взяла на контроль Мещанская межрайонная прокуратура.

Позднее в ведомстве сообщили, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

