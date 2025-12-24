Структура "Еврохима" подала иск в Индии по решению суда РФ в споре с Tecnimont

В России с итальянской компании постановили взыскать 171 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Еврохим Северо-Запад - 2" подала в суд Индии первый зарубежный иск об исполнении решения суда в РФ о взыскании 171 млрд руб. с итальянской Tecnimont, сообщили ТАСС в российской компании.

"ЕХСЗ-2 подала в Высокий суд Индии заявление о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного суда города Москвы о солидарном взыскании более 171 млрд руб. с итальянской компании Tecnimont S.p.A. и ее российского дочернего общества "МТ Руссия" (входят в группу Maire)", - отметили в ЕХСЗ-2.

Суд принял заявление к производству. Российская компания заявила, что прорабатывает возможности обращения в другие юрисдикции присутствия группы Maire, включая страны СНГ, БРИКС, Африки и Ближнего Востока

В компании добавили, что обращение в индийскую юрисдикцию осуществляется в рамках предусмотренных международным правом процедур. Договор между РФ и Индией о правовой помощи по гражданским и торговым делам предусматривает возможность признания и исполнения судебных решений, подчеркнули там.

"Еврохим Северо-Запад - 2" и Tecnimont требуют друг от друга компенсации по проекту аммиачно-карбамидного завода в Кингисеппе. В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода, в мае 2022 года Tecnimont приостановила выполнение обязательств по контракту. "Еврохим" в августе 2022 года уведомил компании о расторжении договоров "ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства", потребовав вернуть аванс в размере 380 млн евро. Tecnimont обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, на что "Еврохим" подал встречный иск.

Ранее арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Еврохим Северо-Запад - 2" к Tecnimont и "МТ Руссия" (их контролирует Maire S.p.A). на 203 млрд руб., постановив взыскать в общей сложности 171 млрд руб. Как отметили в компании, обеспечительные меры на сумму свыше 9,5 млрд рублей уже наложены и исполняются.