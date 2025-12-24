На Кубани осудили водителя, сбившего в наркотическом опьянении троих подростков

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Армавирский городской суд в Краснодарском крае признал виновным в нарушении правил дорожного движения водителя, который будучи в наркотическом опьянении сбил троих подростков, двое из них погибли. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Армавирский городской суд огласил приговор в отношении Николая Ключко, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Судом ему назначено наказание в виде 14 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он признал вину. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 15 млн рублей.

ДТП произошло в Армавире в сентябре. Мужчина в состоянии наркотического опьянения ехал за рулем Lada Granta со скоростью около 120 км/ч. В этот момент по пешеходному переходу следовали три подростка, он их сбил. В результате двое мальчиков 2012 года рождения погибли на месте, третий - 2010 года рождения - получил тяжелые травмы.