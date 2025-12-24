Экс-замглавы руководителя управления ГСУ СК РФ осудили на 10 лет колонии

Александру Избенко назначили штраф в размере 3 млн рублей, его также лишили специального звания и классного чина

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего заместителя руководителя управления ГСУ СК РФ по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александра Избенко за особо крупную растрату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Басманного районного суда от 24 декабря 2025 года Избенко Александр Николаевич признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), и 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере), и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей, он также лишен специального звания и классного чина", - сказали в пресс-службе. С Избенко в доход государства взыскано 19 077 001 рублей и удовлетворены гражданские иски потерпевших.

С 2018 по 2020 год Избенко входил в следственную группу по уголовному делу в отношении Шелепова. В ходе обыска в его жилище в Оружейном переулке следователями были изъяты $218 300 и 7 млн рублей. Избенко хранил их в служебном кабинете. В 2019 году эти денежные средства были осмотрены в качестве вещественного доказательства. Не позднее 1 октября 2023 года эти деньги были обращены Избенко в личное пользование. По приговору Ленинского суда в отношении Шелепова эта сумма была конфискована в доход государства, хотя фактически к тому моменту она была уже присвоена Избенко. В связи с этим РФ подала иск к экс-заместителю руководителя управления ГСУ СК РФ по расследованию организованной преступной деятельности на 19 млн рублей.

Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Шелепов приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки. По версии следствия, он получил 93 млн руб. от предпринимателей, занимающихся продажей зерна, и помог им уклониться от уплаты 4 млрд руб. налогов.

Дело Избенко начало рассматриваться по существу в Басманном суде Москвы. В общей сложности он обвиняется по 16 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Общая сумма похищенного, по версии следствия, составляет более 185 млн рублей. 29 сентября 2023 года Избенко подал рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, после чего выехал с места жительства в Донецкой Народной Республике. В ноябре того же года он был задержан и арестован.

В ходе работы в СК он участвовал в расследовании многих резонансных дел. Так, в 2014 году он вел дело о крушении во Внуково самолета Falcon, в котором погиб президент компании Total Кристоф де Маржери. Также он расследовал обстоятельства теракта, совершенного над Синайским полуостровом в 2015 году, и дело о нападении на казанскую гимназию №175 в 2021 году.