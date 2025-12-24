В Москве вынесли приговор участникам ОПГ, обвиняемым в похищении людей и изнасилованиях

Фигурантам назначили наказание от 13 до 23 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к лишению свободы на сроки от 13 до 23 лет участников организованный преступной группы, обвиняемых в совершении тяжких преступлений на территории Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Они признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 163 УК РФ (вымогательство). <…> Приговором суда фигурантам в зависимости от роли каждого назначено наказание от 13 до 23 лет лишения свободы. Виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с января по февраль 2024 года организованная преступная группа из четырех человек на территории Бирюлево Восточное и Царицыно, а также в других местах на территории Московского региона совершала похищения людей с целью последующего вымогательства у них денег и имущества. Кроме того, соучастники совершили открытое хищение чужого имущество, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении некоторых потерпевших, в том числе несовершеннолетних.