Число погибших в ДТП на трассе М-5 в Башкирии выросло до шести

Двое пострадавших умерли в реанимации

Редакция сайта ТАСС

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Число погибших в аварии с тремя автомобилями на участке трассы М-5 "Урал" в Башкирии выросло с четырех до шести - двое пострадавших умерли в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Двое пострадавших скончались в реанимации, еще один продолжает лечение в городской больнице Стерлитамака", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла утром 22 декабря на 105-м км трассы. Столкнулись три автомобиля - ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и Shacman. В результате ДТП четыре человека погибли на месте, трое пострадавших были доставлены в больницу.