Обвиняемой в госизмене инструктору верховой езды просят дать 18 лет колонии

Евгения Конфоркина является фигурантом дела о съемке вертолетного завода по заданию "Легиона "Свобода России", действующего в интересах украинских спецслужб

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Прокурор попросил назначить 18 лет колонии инструктору по верховой езде Евгении Конфоркиной по делу о съемке вертолетного завода по заданию "Легиона "Свобода России" (ЛСР, признан террористической организацией и запрещен в РФ), действующего в интересах украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"В ходе прений сторон прокурор попросил признать Конфоркину виновной в госизмене и участии в террористической организации и назначить ей наказание в виде 18 лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

По версии обвинения, Конфоркина получила задание собрать информацию о режиме охраны Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова в районе станции Панки в Люберцах. Она сняла периметр территории на видео и отправила его в ЛСР. Вину девушка не признает, хотя не отрицает сам факт ведения съемки.

Конфоркиной предъявлено обвинение по двум статьям - ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Она содержится под стражей с октября 2024 года по решению суда.