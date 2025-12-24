Из-за атаки ВСУ на Запорожскую область без света остались почти 5 тыс. абонентов

Отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Более 4,9 тыс. абонентов остались без электричества в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 4 929 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино", - написал он в своем Telegram-канале.