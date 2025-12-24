С экс-главы района Ивановской области взыскали в доход РФ более 8 млн рублей

Обвиняемого заключили под стражу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Суд Ивановской области взыскал в доход государства более 8 млн рублей с бывшего главы Заволжского муниципального района, индивидуального предпринимателя и ООО "Галеон". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Решением суда с ответчиков в солидарном порядке в доход Российской Федерации взысканы денежные средства на общую сумму более 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что между МБУ "Волга", учредителем которого является администрация Заволжского муниципального района, и индивидуальным предпринимателем, ранее занимавшим должности руководителя в ООО "Галеон" - организации, учредителями и руководителями которых являются родственники бывшего на тот момент главы администрации района, который до назначения сам руководил указанной организацией, с декабря 2023 года заключены и оплачены в полном объеме договоры подряда на содержание улично-дорожной сети Заволжска на сумму свыше 8 млн рублей. Источником финансирования стали денежные средства, выделенные МБУ "Волга" из районного бюджета. Также установлено, что денежные средства получены в результате нарушения запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции, и в силу ст. 169, пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ подлежат обращению в доход государства.

Бывший глава Заволжского района, полномочия которого были прекращены судом в ноябре 2024 года в связи с утратой доверия, обвиняется в ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.