Собянин: еще два БПЛА сбиты на подлете к Москве
Редакция сайта ТАСС
14:59
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр Сергей Собянин.
"Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито восемь беспилотников, летевших на столицу.