Сальдо: жители Херсона подрываются на минах ВСУ

Губернатор Херсонской области отметил, что боеприпасы появляются исключительно на подконтрольных Украине участках

ГЕНИЧЕСК, 24 декабря. /ТАСС/. Мирные жители начали подрываться на минах в Херсоне, заложенных Вооруженными силами Украины на случай наступления российских войск. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

"Пытаясь противодействовать нашим бойцам на правом берегу Днепра, киевские формирования минируют, в том числе противопехотными минами, прибрежные зоны Херсона, особенно - на Карантинном острове. На этих минах гибнут и получают ранения мирные люди, а украинская сторона привычно пытается переложить ответственность, обвиняя российских военных", - написал он.

Сальдо подчеркнул, что мины появляются исключительно на подконтрольных ВСУ участках - там, куда ВС РФ "достать не могут физически".

"Еще раз прошу херсонцев на оккупированных киевским режимом территориях соблюдать максимальную осторожность у воды и в прибрежной зоне, не подходить к подозрительным предметам", - добавил губернатор.