В курском приграничье из-за атаки ВСУ повреждены четыре частных дома

Пострадавшим окажут необходимую помощь

КУРСК, 24 декабря. /ТАСС/. В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины четыре частных дома получили повреждения, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Дроны ВСУ атаковали Беловский район. В селе Щеголек в результате подлой атаки повреждено четыре частных дома. Повреждены остекление и фасады. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

По словам Хинштейна, глава района Николай Волобуев держит ситуацию на личном контроле. Повреждения зафиксирует комиссия, курские власти окажут всю необходимую помощь.