В Петербурге обвиняемую в совращении учеников учительницу отпустили из СИЗО

Ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде петербургской учительнице, которая ранее была заключена под стражу по обвинению в действиях сексуального характера в отношении двух 12-летних детей. Об этом сообщили ТАСС в главном следственном управлении СК России по городу.

"Мера пресечения обвиняемой изменена на подписку о невыезде, она освобождена из-под стражи", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что решение принято после данного накануне соответствующего поручения главы СК Александра Бастрыкина. Как отмечали ранее в пресс-службе ведомства, в медиапространстве продолжают обсуждаться обстоятельства совершенного преступления и приводятся в том числе мнения о невиновности фигурантки.

В отношении обвиняемой Афины Симеонидис расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). О ее аресте ТАСС сообщал 18 декабря со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. Решение о мере пресечения принял Выборгский районный суд города. На заседании девушка не признала вины и просила о домашнем аресте. По версии следствия, Симеонидис в марте и апреле 2025 года совершила действия сексуального характера в отношении двух детей 2013 года рождения.