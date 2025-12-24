Под Калининградом столкнулись семь машин

Трассу частично перекрыли

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. На трассе в Гурьевском районе Калининградской области столкнулись семь автомобилей. Дорога частично перекрыта, предварительно, пострадавших нет, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"На автодороге "Северный обход г. Калининград" Гурьевского района в районе съезда на поселок Большое Исаково произошло столкновение, предварительно, семи транспортных средств. Предварительно, пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в областной дорожной полиции, трасса блокирована в одном направлении. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. В связи с загруженностью дороги автолюбителям рекомендовали использовать альтернативные маршруты движения.