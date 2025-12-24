Директору пансионата, где отравились более 40 постояльцев, предъявили обвинение

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи СК задержали директора пансионата в Видном, где отравились более 40 постояльцев, шесть из которых умерли. Задержанной предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержана генеральный директор пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, ей предъявлено обвинение (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее из пансионата, расположенного в городском округе Видное, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, 6 пенсионеров умерли в течение нескольких суток. Всего в пансионате находились 73 человека, стоимость их пребывания варьировалась от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. рублей в сутки.

"Следователями и криминалистами СК России проведены осмотры и обыски, изъята организационная документация, допрошены потерпевшие и обвиняемая. По образцам пищи назначена бактериологическая и химическая экспертизы, а также судебно-медицинские экспертизы", - добавили в областном ГСУ СК.