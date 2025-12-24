В Петербурге трамвай сошел с рельсов на новой линии "Славянка"

Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Трамвай №2 по маршруту станция метро "Купчино" - поселок Шушары сошел с рельсов в день открытия линии "Славянка". Об этом ТАСС сообщили в городском комитете по инвестициям.

"По информации концессионера, эксплуатирующего линию, пострадавших нет. Движение на линии не остановилось, оно переведено на реверсивное. Ремонтные бригады работают на месте. Причины случившегося выясняются", - сообщили в пресс-службе комитета.

Линия "Славянка" была открыта 24 декабря. В торжественной церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который лично посетил новое депо и проехал весь путь до станции метро "Купчино". Движение трамваев для жителей Петербурга открылось в 15:00 мск. На линии курсируют новые низкопольные вагоны "Невский".