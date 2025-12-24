Собянин: система ПВО с начала суток сбила 15 БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны России с начала суток сбила 15 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр. Позднее он сообщил еще о пяти уничтоженных беспилотниках.

Согласно опубликованным Собяниным данным, всего с начала суток сбито 15 беспилотников.

В новость внесены изменения (20:01 мск) - увеличилось число сбитых БПЛА.