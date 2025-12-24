Суд в Грузии арестовал обвиняемого в коррупции экс-главу Службы госбезопасности

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме

ТБИЛИСИ, 24 декабря. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для бывшего главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григола Лилуашвили, задержанного за получение взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, требовавшей для Лилуашвили заключение под стражу. Решение озвучил судья Арсен Калатозишвили. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе 23 декабря сообщил о задержании Лилуашвили по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, что подразумевает от 11 до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, экс-глава СГБ получал взятки у бизнесменов за лоббирование их проектов, покровительствовал мошенническим кол-центрам и брал взятки за неразглашение их деятельности, а также помогал за деньги одному из высокопоставленных лиц в мэрии Тбилиси, который брал "откаты" для оформления договоров. Таким образом, за последние несколько лет Лилуашвили получил взятки в размере около $3 млн.

Лилуашвили возглавлял СГБ Грузии с октября 2019-го по апрель 2025 года. В октябре генпрокуратура сообщила о проведении обысков в его доме, где были изъяты крупные суммы денег, а также в домах приближенных к нему лиц. Также за последнее время были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Лилуашвили.