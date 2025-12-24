Осужденного за убийство семьи под Тулой украинца объявили в международный розыск

Суд заочно приговорил Даниила Глинского к пожизненному лишению свободы

ТУЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Гражданина Украины, приговоренного заочно к пожизненному сроку за убийство в 2015 году в Тульской области супругов и двух их детей, объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Глинский Даниил Александрович, 1 апреля 1983 года рождения, уроженец г. Славянска Донецкой области Республики Украина, объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В июне 2024 года Тульский областной суд заочно приговорил Глинского к пожизненному лишению свободы. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, он был признан виновным по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "а"," в", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другие преступления).

Установлено, что 28 декабря 2015 года в квартире в городе Алексине мужчина убил женщину и ее детей - полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика. Он похитил 300 тыс. рублей, а также ювелирные украшения и мобильные телефоны. Понимая, что глава семьи обратится в правоохранительные органы, он встретился с ним и в салоне автомобиля нанес ему множественные удары острым предметом, от полученных ранений потерпевший умер.

Отмечается, что Глинский являлся беженцем с территории Украины, как и его жертвы. После совершения преступления он покинул Тульскую область.