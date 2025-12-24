Житель Новой Каховки пострадал при ударе украинского БПЛА

Также поврежден автомобиль

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 24 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил ранения при ударе украинского БПЛА по автомобилю в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщил и.о. главы городского округа Владимир Оганесов.

"На территории города Новая Каховка в результате сбросов с БПЛА поврежден автомобиль. Один мирный житель получил МВТ (минно-взрывную травму - прим. ТАСС)", - написал он в своем Telegram-канале.