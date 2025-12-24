ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Житель Новой Каховки пострадал при ударе украинского БПЛА

Также поврежден автомобиль
Редакция сайта ТАСС
17:24
© Telegram-канал и. о. главы городского округа Новая Каховка

ГЕНИЧЕСК, 24 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил ранения при ударе украинского БПЛА по автомобилю в Новой Каховке Херсонской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил и.о. главы городского округа Владимир Оганесов.

"На территории города Новая Каховка в результате сбросов с БПЛА поврежден автомобиль. Один мирный житель получил МВТ (минно-взрывную травму - прим. ТАСС)", - написал он в своем Telegram-канале. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область