Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр в своем канале в Max.

Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито 16 беспилотников.