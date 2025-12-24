Прокуратура отозвала жалобу на приговор экс-полицейскому по делу Ura.ru

Андрею Карпову назначили четыре года лишения свободы условно

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура отозвала представление об обжаловании приговора бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД России по Екатеринбургу Андрею Карпову по делу о взятке от редактора издания Ura.ru. Приговор вступил в силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Читайте также Что известно об обысках в редакции Ura.ru

"Вступил в силу приговор бывшему полицейскому по делу о взятке от журналиста. <...> Суд назначил Андрею Карпову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. <...> Представитель надзорного ведомства настаивал на наказании в виде реального лишения свободы. Однако впоследствии представление было отозвано заявителем", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Карпов получил вознаграждение в размере 120 тыс. рублей за предоставление данных ежедневной оперативной сводки редактору издания Ura.ru Денису Аллаярову, который обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).