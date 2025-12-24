Vanguard: на северо-востоке Нигерии в мечети произошел взрыв

По предварительным данным, во время инцидента в храме находилось много прихожан

ХАРАРЕ, 24 декабря. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство сработало во время вечерней молитвы в мечети города Майдугури - административного центра штата Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщила газета Vanguard со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, во время инцидента в храме находилось много прихожан. Официального подтверждения случившегося не поступало. Данных о возможных пострадавших не приводится.