Директора пансионата в Видном, где умерли 6 постояльцев, заключили под стражу

Срок содержания под стражей длится до 19 февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ООО "Патронаж" Н. Паршикова © Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу гендиректора подмосковного пансионата, где отравились более 40 постояльцев, 6 из которых умерли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Директора арестовали по ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области, говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры отметили, что директор взята под стражу на срок до 19 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в пансионате в деревне Дроздово проживали 73 постояльца в возрасте от 51 года до 97 лет. В последующем 44 из них были доставлены в медицинские учреждения Московской области в состоянии различной степени тяжести, 6 человек умерли. У заболевших выявлены признаки шигеллеза. На основании постановления суда организация привлечена к административной ответственности, деятельность пансионата приостановлена на 90 суток. Директор задержана, возбуждено уголовное дело.