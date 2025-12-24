В Кривом Роге жители многоэтажных домов протестуют против отключения света

В нескольких домах электричество отсутствует большую часть суток из-за того, что срабатывает аварийный выключатель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Жители многоэтажных домов в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на востоке Украины заблокировали во дворе ремонтную машину энергетической компании "ДТЭК" в знак протеста против отсутствия света. Об этом сообщило украинское издание "Страна", которое опубликовало в своем Telegram-канале видеозаписи, сделанные жителями микрорайона Солнечный в Кривом Роге.

На видео жители рассказывают, что в нескольких многоэтажных домах электричество отсутствует большую часть суток из-за того, что срабатывает аварийный выключатель - "выбивает фазу". "На Солнечном света нет уже 15 часов. Сказали, что не будет трое или четверо суток", - рассказывает женщина на одной из видеозаписей.

По ее словам, ремонтная бригада объяснила, что оборудование сгорело и оператор пока не дает разрешение на подключение домов к электросети. "Люди собрались, а они (ремонтники - прим. ТАСС) уезжают. Мы требуем, чтобы ДТЭК нам восстановила освещение. Каждый день у нас выбивает фазу, каждый день у нас свет есть только два-три часа в сутки", - продолжает жительница микрорайона.

По данным издания "Страна", во двор, где жители заблокировали машину энергокомпании, прибыла полиция.

15 декабря исполняющий обязанности главы украинского Госэнергонадзора Анатолий Замулко отмечал, что в Днепропетровской области сложилась тяжелая ситуация с электроснабжением из-за дефицита генерирующих мощностей. 17 декабря жители Днепропетровска перекрыли одну из центральных дорог города в знак протеста против внеплановых отключений электричества.

Власти в Киеве за последние месяцы уже несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. В большинстве регионов страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такая ситуация может сохраняться в течение всей зимы.