В Дагестане экс-начальницу бюро МСЭ осудили за превышение полномочий

Суд Махачкалы приговорил ее к четырем годам колонии общего режима

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшую руководительницу одного из бюро медико-социальной экспертизы (МЭС) в Дагестане за незаконное продление сроков установления инвалидности. Ущерб от превышения должностных полномочий подсудимой превысил 334 млн рублей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики.

"Она признана виновной по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Учитывая чистосердечное признание, суд назначил женщине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан и постановил взыскать с осужденной сумму ущерба", - говорится в сообщении.

Подсудимую на два года лишили также права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями.

Установлено, что в 2014-2016 годах бывший руководитель бюро №29 Главного бюро МСЭ по Дагестану систематически нарушала установленный порядок проведения медико-социальной экспертизы для несовершеннолетних. Подсудимая вопреки решениям врачебной комиссии, устанавливавшей на основании медицинских данных инвалидность детям на срок 1-2 года, в подписываемых ею справках и выписках указывала срок установления инвалидности "до достижения 18 лет". "Незаконные действия привели к необоснованным выплатам социальных пенсий, компенсаций и ежемесячных денежных выплат на общую сумму свыше 334 млн рублей", - отметили в суде.