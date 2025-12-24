СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в доме в Москве

Следователи работают на месте происшествия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Столичные следователи начали проверку после пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве.

"Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК по городу Москве организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Ранее в квартире жилого дома на улице Хабаровской произошло возгорание, в результате которого погибли два человека.

"В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия", - заключили в столичном ГСУ СК.