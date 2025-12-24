Военком на Украине обрызгал газом женщину с ребенком

Пострадавшая пыталась отбить мужчину от насильственной мобилизации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в городе Ровно на западе Украины обрызгал из газового баллончика женщину с малолетним ребенком на руках, которая пыталась спасти мужчину от насильственной мобилизации. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Запад. Главное".

Как можно увидеть на прикрепленном ролике, восемь человек окружили двух военкомов, которые пытались схватить мужчину. Один сотрудник ТЦК достал из кармана газовый баллончик и сначала брызнул из него в лицо женщине, которая схватила его за руку, а после этого - в лицо рядом стоящей девушке с малолетним ребенком на руках. Отбить мужчину горожанам не удалось, двое военкомов посадили мужчину в минивэн и уехали.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.