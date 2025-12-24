В Калининградской области в ДТП погиб человек

Еще двое получили травмы

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали при столкновении автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen Golf на 133 км автодороги Калининград - Черняховск - Нестеров в Калининградской области. Выживших доставили в медучреждение. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В результате дорожного происшествия оба водителя транспортных средств получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Пассажирка (1946 г. р.) автомобиля Volkswagen Golf погибла на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat. По факту ДТП проводится проверка.