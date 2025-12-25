Экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП

Борис Славин находится в ГКБ им. Боткина

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший помощник Михаила Горбачева публицист Борис Славин находится в реанимации, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его сына.

"Он в реанимации", - сказал сын Славина.

По данным источника РЕН ТВ, бывшего помощника Горбачева в среду вечером сбил автомобиль в центре Москвы. Сейчас Славин находится в ГКБ им. Боткина. Медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица.

Борис Славин - советский и российский политолог, журналист, публицист. В 1964 г. окончил исторический факультет МГПИ им. В. И. Ленина по специальности "учитель истории, обществоведения, русского языка и литературы". Профессор кафедры политологии Института истории и политики МПГУ. Действительный член Академии политических наук. Бывший помощник президента Горбачев-фонда Михаила Горбачева.