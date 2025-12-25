Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке пассажиров в Хабаровск и Сочи

Компания продала больше билетов, чем было мест на борту

НОВОСИБИРСК. /ТАСС/. Авиакомпанию S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ в воздушной перевозке пассажирам, планировавшим вылеты в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург. Компания продала больше билетов, чем было мест на борту, об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в летний период 2025 года при организации авиакомпанией стыковочных рейсов различных направлений в города Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 пассажирам отказали в реализации воздушной перевозки, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушных судов, подготовленных к вылетам", - говорится в сообщении.

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за повторное нарушение требований законодательства при оказании услуг пассажирам.