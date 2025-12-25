ТАСС: суд заочно арестовал трех причастных к убийству генерала Кириллова

Уроженец Украины Андрей Гедзик, выходцы из Узбекистана Саидакбар Гуломов и Миржалол Одилов находятся в международном розыске, сообщили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей самодельного взрывного устройства на территорию Москвы и куратора теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Главное

"Басманным судом заочно арестованы уроженец Западной Украины Андрей Гедзик, выходцы из Узбекистана Саидакбар Гуломов и Миржалол Одилов (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов). Все они находятся в международном розыске", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается. В настоящее время 2-й Западный окружной военный суд в закрытом от СМИ режиме рассматривает уголовное дело в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в убийстве Кириллова и Поликарпова. В зависимости от роли в совершенном преступлении им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Курбонов и Сафарян полностью признали вину в преступлении и раскаялись в содеянном.

Кириллов и Поликарпов 17 декабря 2024 года в Москве стали жертвами теракта, который, как установило следствие, длительное время готовился на территории Украины. Курбонов под контролем своих кураторов собрал взрывное устройство, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома, в котором жил Кириллов. Дождавшись выхода Кириллова на улицу, он дистанционно привел взрывное устройство в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее оплаченной для него Точиевым и Падиевым.