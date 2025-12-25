В Удмуртии 960 человек остались без тепла из-за фуры, повредившей теплотрассу

Для оперативной помощи коммунальщикам направлены бригады из Глазова и Ижевска

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фура повредила наземную теплотрассу в поселке Балезино Балезинского округа Удмуртии, из-за чего приостановлено теплоснабжение около 960 абонентов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

"В Балезино фура повредила наземную теплотрассу на улице Железнодорожной. Без тепла остались шесть многоквартирных домов, школа №2 (ребята из-за погоды сейчас на дистанте), детский дом и дом культуры. Всего это около 960 человек", - проинформировал Бречалов.

Он отметил, что для оперативной помощи коммунальщикам направлены бригады из Глазова и Ижевска.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава района Юрий Новойдарский, для жильцов отключенных от тепла домов развернуты пункты временного размещения в школах №3 и №5. Занятия в школах №2 и №3 отменены.

По данным Удмуртского ЦГМС, со вторника в регионе наблюдается похолодание. Днем 25 декабря прогнозируется температура от минус 24 до минус 29 градусов.