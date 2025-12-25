ФСБ показала кадры с задержанным участником нападения на Дагестан в 1999 году

Мужчину заключили под стражу

ТАСС, 25 декабря. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с задержанным участником нападения банд Басаева и Хаттаба на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

По данным ЦОС, гражданина России Алиби Яипкаева задержали по адресу пребывания в Нефтекумске Ставропольского края.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащего). По ходатайству следствия он заключен под стражу.