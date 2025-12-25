В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Морской и наземный общественный транспорт приостанавливал движение

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе, сообщал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщала, что морской и наземный общественный транспорт приостановил движение.

Позднее глава города сообщил об отмене тревоги, дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также уточнила, что транспорт возобновляет движение.

В новость внесены изменения (13:23 мск) - добавлена информация об отмене тревоги и возобновлении движения.