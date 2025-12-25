В Тверской области задержали бойца MMA по подозрению в избиении девушки

Потерпевшей потребовалась медицинская помощь

ТВЕРЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали 25-летнего уроженца Дагестана, который является профессиональным бойцом ММА, по делу об избиении девушки в Тверской области. Молодой человек связал потерпевшую и нанес ей множественные удары по лицу и телу, после чего скрылся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Подразделением дознания отдела МВД России "Калининский" расследуется уголовное дело по п. "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в отношении 25-летнего жителя Московской области уроженца Республики Дагестан. Молодой человек подозревается в избиении своей 20-летней подруги", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 19 декабря он находился дома у потерпевшей. В ходе конфликта молодой человек связал девушку и нанес ей множественные удары по лицу и телу, после чего скрылся. "Потерпевшей потребовалась медицинская помощь с последующим длительным лечением", - пояснили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайший срок установили местонахождение злоумышленника, он был задержан на территории Московской области. Отмечается, что задержанный является профессиональным бойцом ММА, потерпевшую молодой человек избивал на протяжении нескольких часов. "Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции ходатайствуют перед судом об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.