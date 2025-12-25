В Новороссийске объявляли ракетную опасность
10:13
обновлено 10:55
КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Ракетная опасность была объявлена в Новороссийске, для оповещения населения работает сирена, сообщал глава города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице - укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе", - говорится в сообщении.
Позднее глава города сообщил об отмене опасности.
"Отмена сигнала ракетная опасность. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - говорится в сообщении.
В новость внесены изменения (13:55 мск) - добавлена информация об отмене опасности.