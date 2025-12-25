В Курске бухгалтера приговорили к трем годам за хищение из бюджета Минобрнауки

Сумма украденных средств превышает 11 млн рублей

КУРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Рыльский районный суд приговорил ведущего бухгалтера Централизованной бухгалтерии учреждений образования Рыльского района Курской области к трем годам колонии за хищение более 11 млн рублей из бюджета областного министерства образования с помощью поддельных платежных поручений. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

По данным пресс-службы, женщина на протяжении почти пяти лет изготавливала поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по несуществующим обязательствам. На основании этих фиктивных документов со счетов образовательных организаций осуществлялось списание денежных средств. В результате государству в лице министерства образования и науки Курской области причинен материальный ущерб, превышающий 11 млн рублей.

"Учитывая представленные стороной обвинения доказательства, позицию государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в сумме 200 тыс. рублей и лишением права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься бухгалтерской деятельностью", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с подсудимой взысканы денежные средства, полученные в результате преступления.