ČTK: в Танзании при крушении вертолета погибли пять человек
Редакция сайта ТАСС
12:16
ПРАГА, 25 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате крушения вертолета, задействованного в спасательной операции на горе Килиманджаро в Танзании. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.
В катастрофе погибли два гражданина Танзании, один гражданин Зимбабве и два гражданина Чехии. Гибель чешских граждан подтвердил агентству представитель Министерства иностранных дел Чехии Даниэл Драке.
По данным агентства, катастрофа произошла в среду. Ее причины пока не известны. Вертолет принадлежал компании Kilimedair Aviation.