ČTK: в Танзании при крушении вертолета погибли пять человек

ПРАГА, 25 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате крушения вертолета, задействованного в спасательной операции на горе Килиманджаро в Танзании. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

В катастрофе погибли два гражданина Танзании, один гражданин Зимбабве и два гражданина Чехии. Гибель чешских граждан подтвердил агентству представитель Министерства иностранных дел Чехии Даниэл Драке.

По данным агентства, катастрофа произошла в среду. Ее причины пока не известны. Вертолет принадлежал компании Kilimedair Aviation.